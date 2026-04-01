Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Bosna-Hersek ile İtalya kozlarını paylaştı. Zenica’da oynanan karşılaşmada Bosna-Hersek, penaltı atışlarında İtalya’yı 4-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası biletini almayı başardı.

MAÇIN BAŞLANGICI VE İLK YARI

Müsabakaya hızlı başlayan İtalya, maçın 15. dakikasında M. Kean’in attığı golle 1-0 öne geçti; asisti ise Barella yaptı. İlk yarının son anlarında İtalyan savunma oyuncusu Bastoni, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

BOSNA-HERSEK’İN GERİ DÖNÜŞÜ

Sayısal üstünlükle ikinci yarıya daha iyi başlayan ev sahibi, ataklarını sıklaştırdı. Maçın 79. dakikasında hücum oyuncusu H. Tabakovic, maçı 1-1’e getiren golü kaydetti. Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve 90 dakika bu skorla tamamlanarak karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da maçın sertliği artsa da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara kaldı.

PENALTILAR VE TARİHİ SONUÇ

Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic ve Bajraktarevic penaltılarını kusursuz biçimde gole çevirdi. İtalya cephesinde ise sadece Tonali başarılı oldu; Esposito ve Cristante atışlarını değerlendiremedi. Böylece skor 4-1 Bosna-Hersek lehine sonuçlandı.

SON GÜLEN BOSNA-HERSEK OLDU

İtalyan futbolcuların Bosna Hersek’in play-off yarı final maçında Galler’i penaltılarla elemesini kutlaması, Bosnalı taraftarların tepkisini çekmişti. Netice olarak da son gülen onlar oldu.

İTALYA DÜNYA KUPASI'NI UNUTTU

2018 ve 2022 Dünya Kupalarını da kaçıran İtalya, bu kez de turnuvaya katılamadı. 2006’daki şampiyonluktan bu yana düşüşe geçen İtalyan futbolunda yaralar giderek derinleşiyor.

BOSNA-HERSEK B GRUBU’NDA

Tarihi başarıya imza atan Bosna-Hersek, 2026 Dünya Kupası’nda B Grubu’nda yer alacak. Gruptaki diğer takımlar Katar, İsviçre ve ev sahibi Kanada olacak.