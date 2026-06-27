Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
AFAD DEPREMİ DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 13.27'de kaydedildi.
AFAD, depremin büyüklüğünü 3.9 (Mw) olarak açıkladı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ EGE DENİZİ
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre depremin merkez üssü Ege Denizi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 11,02 kilometre mesafede bulunuyor.
Deprem, 39.40472 kuzey enlemi ve 26.27361 doğu boylamında, 6,64 kilometre derinlikte meydana geldi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.