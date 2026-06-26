Aktif fay haritası güncellendi: Uzman isimden deprem için acil çağrı

'RİSK DAHA NET VE AYRINTILI BİÇİMDE ORTAYA KONDU'

Aktif faylar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve tamamlandıkça MTA’nın haritalarda güncelleme yapacağını, ileride tespit edilecek başka fayların da ortaya çıkacağını söyleyen Prof. Dr. Eyübhan Avcı, "Asıl önemli soru şudur; bu yeni haritaya göre neler değişti? Aktif fay sayısının artmasıyla birlikte, harita üzerinde deprem riskinin daha yaygın olduğu görülmektedir. Bu durum, özellikle yapısal tasarımlar ve risk analizleri konusunda mevcut yaklaşımlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. Deprem tasarımında kullanılan birçok parametreyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alıyoruz. AFAD da faylara olan yakınlığı dikkate alarak deprem spektrumlarını oluşturuyor. Fay sayısının artması ile birlikte birçok il için deprem tehlikesinin daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu nedenle bina tasarımlarında sahaya özgü deprem analizlerinin yapılmasının önemi daha da artmaktadır. Aslında risk yeni oluşmuş değildir, ancak güncellenen fay verileri sayesinde risk daha net ve ayrıntılı biçimde ortaya konmuştur. Bundan sonra yapılacak bina tasarımlarında yeni belirlenen fayların da dikkate alınması gerekmektedir. Bu durum, birçok bölgede sahaya özgü deprem analizlerini zorunlu hale getirebilir" dedi.