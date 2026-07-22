Sinema tarihinin en ikonik bilimkurgu karakterlerinden biri olan RoboCop, yaklaşık 40 yılın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Amazon MGM Stüdyoları'nın klasik yapımları yeniden canlandırma hamlesi kapsamında hazırlanan yeni televizyon dizisi Prime Video platformunda izleyiciyle buluşacak.

ORİJİNAL FİLMİN SENARİSTLERİ KADRODA

Korku ve gerilim dünyasının usta ismi James Wan'ın yapımcı koltuğuna oturduğu projenin yaratıcı sorumluluğunu ve senaristliğini Lodge 49 ile tanınan Peter Ocko üstleniyor. Projenin en dikkat çekici detaylarından biri ise Paul Verhoeven'ın yönettiği 1987 yapımı ilk filmin senaristleri Ed Neumeier ve Michael Miner'ın da yürütücü yapımcılar arasında yer alması oldu.

JAMES WAN: "BU DÜNYAYI TELEVİZYONA TAŞIMAK BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"

Sıkı bir RoboCop hayranı olduğunu belirten ünlü yönetmen James Wan, 1987 yapımı orijinal eserin döneminin onlarca yıl ilerisinde bir vizyona sahip olduğunu belirtti. Wan, "Teknoloji, kimlik karmaşası ve dev şirketlerin gerçekte kime hizmet ettiği soruları günümüz dünyasında çok daha kritik bir hal aldı. Orijinal eserin mirasına sadık kalarak günümüz teknoloji dünyasına hitap eden cesur bir yapım ortaya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Amazon MGM Stüdyoları Küresel Televizyon Başkanı Peter Friedlander da dizinin güçlü anlatımıyla yeni nesil izleyici kitlesini ekrana kilitleyeceğine inandıklarını dile getirdi.

İNSAN İLE MAKİNE ARASINDAKİ ÇİZGİ YENİDEN ÇİZİLECEK

Geleceğin Detroit kentinde görev yaparken ağır yaralanan ve ardından RoboCop adlı siborga dönüştürülen polis memuru Alex Murphy'nin hikayesini merkeze alan seri; aksiyonun ötesinde şirketlerin açgözlülüğünü, özelleştirmeyi ve insan kimliğini sorgulayan toplumsal bir taşlama sunuyordu. 1987'deki ilk filmin ardından 1990 ve 1993 yıllarında devam halkaları çekilen seri, son olarak 2014 yılında beyaz perdede yeniden uyarlanmıştı.