Ülkemizde A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray’ı çalıştıran Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Lucescu, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı.

SON GÜNLERDE YAŞANILANLAR

Lucescu, 29 Mart’ta Slovakya deplasmanı öncesi yapılan hazırlık toplantısı sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı ve Bükreş Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu kısa bir süre stabil seyretti; ancak 3 Nisan’da taburculuk hazırlıkları sürerken akut miyokard enfarktüsü geçirdi. Bu noktadan sonra sağlık durumu hızla kötüleşti.

5 Nisan’da hastane, Lucescu’nun yoğun bakım ünitesine alındığını duyurdu. Romanya Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Mihai Stoichiță, pazar günü yaptığı açıklamada Lucescu’nun yapay komada tutulduğunu ve doktorların durumunu an be an takip ettiğini belirtti. Saatler önce gerçekleştirilen kapsamlı bilgisayarlı tomografi taramasında ise tıp ekibi, iskemik inme bulguları ve pulmoner tromboemboli odakları tespit etti.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Efsane teknik direktör, 2026 yılının başlarında cilt altı bir enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi görmek üzere hastaneye yatmıştı. Tüm bu sağlık sorunlarına rağmen 26 Mart’ta oynanan Romanya-Türkiye Dünya Kupası play-off maçında takımının başında sahadaydı. Millî takım, bu maçı 1-0 kaybederek turnuva yolculuğuna veda etti.

ÜLKEMİZDE İZ BIRAKTI

Futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Dinamo Bükreş’te geçiren Lucescu, teknik direktörlük macerasına ise Cornivul’da başladı. Daha sonra Romanya Milli Takımı’nın başına geçen Lucescu, sırasıyla Dinamo Bükreş, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş ve Inter’de görev aldıktan sonra Türkiye’ye Galatasaray ile adım attı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Süper Kupası’nı Real Madrid’i yenerek kazanırken takımın başında Lucescu bulunuyordu ve 15. şampiyonlukta da önemli rol oynadı.

Galatasaray’dan sonra Beşiktaş ile anlaşan Lucescu, siyah-beyazlı camiaya kulübün 100. yılında Süper Lig şampiyonluğunu kazandırdı. Ardından uzun yıllar görev yaptığı Shakhtar Donetsk’in başına geçti.

Ukrayna ekibiyle 8 lig şampiyonluğu yaşayan ve 2009’da UEFA Kupası’nı kazanan Lucescu, kısa bir Zenit serüveninin ardından A Milli Takım’ın başına geçti. Ay-yıldızlılarla 17 maça çıkan deneyimli teknik adam, sonrasında yeniden Ukrayna’ya dönerek bu kez Dinamo Kiev’i çalıştırdı.

Başkent ekibiyle 1 lig zaferi yaşayan Lucescu, EURO 2024’ün ardından Romanya Milli Takımı’nın başına geçti ve ülkesini Dünya Kupası play-off elemelerine taşıdı. Deneyimli çalıştırıcı, Romanya’nın Dünya Kupası play-off yarı finalinde A Milli Takımımıza 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada takımın başındaydı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü, Lucescu'nun vefatıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu."