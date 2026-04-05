Bükreş Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan bilgilendirmede, gece saatlerinde kalp ritim problemi artan ve uygulanan tedavilere yanıt vermeyen 80 yaşındaki Lucescu’nun sağlık durumunun kötüleştiği ve yoğun bakıma sevk edildiği aktarıldı.

Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya Milli Takımı, 26 Mart’ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye’ye 1-0 mağlup olmuştu.

Tecrübeli teknik adam, 29 Mart’ta Romanya Milli Takımı kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, o tarihten itibaren tedavisi sürerken durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Romanya Futbol Federasyonu ise 2 Nisan tarihinde Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.