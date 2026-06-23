Kaynak: İHA

Çeştepe Mahallesi’nde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Bakımevi, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı’ndaki çalışmalar aralıksız sürüyor. Toplam 26 bin metrekarelik alan üzerine kurulan projeyi yerinde inceleyen Başkan Yetişkin, tesisin tamamlandığında hem Aydın’ın hem de Türkiye’nin örnek gösterilen hayvan bakım merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Efeler Belediyesi tarafından yürütülen proje, yalnızca geçici barınma hizmeti sunmakla kalmayıp, sokak hayvanlarına uzun vadeli ve nitelikli bir yaşam ortamı sağlamayı amaçlıyor. Modern ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlanan merkezde; hijyen standartlarına uygun mama hazırlama bölümü, iklimlendirme sistemleriyle donatılmış açık ve kapalı padoklar, ilk müdahale ünitesi, tam teşekküllü ameliyathane, tedavi ve rehabilitasyon alanları ile anne ve yavrular için özel bölümler yer alacak. Yaklaşık 12 bin metrekarelik bölüm, can dostlarının konforlu şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için hizmet verecek.

Projenin bir diğer ayağını oluşturan 14 bin metrekarelik doğal yaşam alanı ise hayvanların daha özgür koşullarda vakit geçirebilmelerine olanak tanıyacak. Bu bölümde ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip 16 konteynerin yanı sıra geniş gölgelik alanlar da oluşturuldu.

Çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Anıl Yetişkin, tesisin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirterek şunları söyledi:

"Sokaktan sahiplendiğimiz hayvanların en iyi koşullarda yaşamlarını sürdürebilecekleri bir merkez oluşturuyoruz. Amacımız onların temiz, güvenli ve rahat bir ortamda hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak. Ayrıca burada vatandaşlarımızın da vakit geçirebileceği bir kafe planlıyoruz. Her yaştan insanın can dostlarıyla birlikte keyifli anlar yaşayabileceği bu tesisin, Aydın’ın ve Türkiye’nin en nitelikli barınaklarından biri olacağına inanıyoruz."