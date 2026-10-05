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Kaynak: DHA

Edirne'de düzensiz göçmen sevkiyatı yapan bir otomobilin karıştığı trafik kazasında yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları belirlenen düzensiz göçmenleri taşıyan M.A.G. idaresindeki otomobil, NATO Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine hızlıca jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 düzensiz göçmenden 3'ü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine, 6'sı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü M.A.G. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.