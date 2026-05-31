Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Edirne'de kayıp olarak aranan iki arkadaşın cansız bedenleri Tunca Nehri'nde bulundu. Aynı gün içerisinde 9 saat arayla sudan çıkarılan cesetlerin, günlerdir haber alınamayan Halil İbrahim Arslan ve Volkan Cevizli'ye ait olduğu tespit edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü ailesiyle bayramlaştıktan sonra evden ayrılan 25 yaşındaki Halil İbrahim Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine ekipler tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda Arslan'ın en son arkadaşı Volkan Cevizli ile birlikte görüldüğü ve Cevizli'den de haber alınamadığı belirlendi.

İLK CESET SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken sabah saatlerinde Sarayiçi bölgesindeki Tunca Nehri'nde su yüzeyinde hareketsiz bir kişinin bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, polis ve sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılan cesedin, kayıp olarak aranan Halil İbrahim Arslan'a ait olduğu belirlendi.

9 SAAT SONRA İKİNCİ ACI HABER GELDİ

İlk olayın üzerinden yaklaşık 9 saat geçtikten sonra aynı bölgede bir kişinin daha su yüzeyinde hareketsiz halde bulunduğu ihbarı alındı. Olay yerine yeniden sevk edilen ekipler, ikinci kişiyi de nehirden çıkardı.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Volkan Cevizli olduğu tespit edildi. Her iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki arkadaşın ölüm nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma ve otopsi süreci devam ediyor.