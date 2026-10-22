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Kaynak: AA

Edirne'de devriye ve denetim faaliyetlerini sürdüren emniyet ve jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde 17 yabancı uyruklu şahsın yurda kaçak yollardan giriş yaptığını tespit etti. Yakalanan göçmenler, kimlik tespiti ve resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sınır hattı ve şehir merkezindeki önlemlerini artıran Kırklareli güvenlik güçleri de düzenledikleri kontrollerde 3 düzensiz göçmeni yakaladı. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.