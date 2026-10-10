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Kaynak: AA

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber tekne tespit edildi. Teknede bulunan 13 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Yakalananlar arasında 5 çocuk olduğu belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından yapılan tespit sırasında ilçe açıklarındaki fiber teknede bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye ulaştı. Durdurulan teknedeki göçmenler ekipler tarafından yakalandı.

Gerekli işlemleri tamamlanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.