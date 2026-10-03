Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç ile karşılaşan Bosna Hersek, sahadan 1-1 berabere ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de dahil olan tecrübeli golcünün devrenin kapanışına doğru ağlarla buluşturduğu top, meşin yuvarlağın dışarıdan çevrildiği kararıyla geçerlilik kazanmadı.
Mücadelenin 63. dakikasında yerini Haris Tabakovic'e devrederken büyük alkış toplayan Dzeko, milli formaya resmen noktayı koydu.
Yıldız futbolcunun son karşılaşmasını takip etmek isteyen Bosnalı futbolseverler tribünleri tamamen doldururken, stadı gören çevre binaların balkon ve pencereleri de taraftarlarla doldu.
Bitiş düdüğüyle birlikte ailesi saha kenarına inen usta forvet, arkadaş grubunun omuzlarında tüm tribünleri dolaşarak hayranlarına veda mesajı verdi.
Bosna Hersek ile 152 maça çıkan Dzeko, 73 kez fileleri havalandırdı.