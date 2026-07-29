Kaynak: AA

Edenred Türkiye Pazarlama tarafından yapılan açıklamaya göre, pazarlama, büyüme ve ticari strateji alanlarında 13 yılı aşkın deneyimi bulunan Çilingir, Edenred Türkiye'de Pazarlama ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yer alacak.

Yeni görevinde Edenred Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine yön verecek Çilingir'in öncelikleri arasında, müşteri odaklı dönüşümün hızlandırılması, marka değerinin güçlendirilmesi ve yeni gelir alanlarının hayata geçirilmesi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beste Kaya Çilingir, şunları kaydetti:

"Çalışanların, şirketlerin ve iş ortaklarının gündelik hayatına doğrudan değer katan Edenred Türkiye'nin Rüya Takımı'na katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyüme odaklı pazarlamayı, müşteri deneyimini geliştiren, ticari hedefleri destekleyen ve sürdürülebilir gelişimin önünü açan stratejik bir güç olarak görüyorum. Edenred'in yenilikçi yaklaşımını, güçlü marka mirasını ve dijital yetkinliklerini daha da ileriye taşıyacak çalışmalara liderlik etmek için sabırsızlanıyorum."