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Kastamonu'nun Cide ilçesi, Türk edebiyatına yön veren en önemli kalemlerden biri olan Rıfat Ilgaz'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Cide Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 31. kez kapılarını açacak olan Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali, 10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarım asırlık bu köklü gelenek, usta yazarın toplumcu sanat mirasını yaşatırken ilçenin kültürel kimliğini de gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

DOLU DOLU FESTİVAL PROGRAMI: SÖYLEŞİLER, TİYATRO VE ANILAR

Üç gün boyunca kesintisiz sürecek etkinlik zincirinde; saygı yürüyüşleri, paneller, sahne gösterileri, kemane dinletileri ve geleneksel halk oyunları performansları yer alacak. Festivalin en dikkat çeken kısımları ise Rıfat Ilgaz'ı yakından tanımış isimlerin katılacağı söyleşiler olacak.

Ali Nazlı, "Sarı yazma Kültürünün Cide Şivesine Yansımaları" başlığıyla kürsüye çıkarken, Mustafa Kemal Tekiner ise "Rıfat Ilgaz ile İlgili Anılar" başlıklı konuşmasıyla usta yazarın bilinmeyen yönlerini dinleyicilerle paylaşacak. Edebi incelemeler bölümünde ise Dr. Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek, Ilgaz'ın ölümsüz eseri "Karartma Geceleri" üzerine derinlikli bir söyleşi gerçekleştirecek.

YÖRESEL LEZZETLER VE DOĞA HARİKALARI BİR ARADA

Kültür şöleni sadece edebiyatla sınırlı kalmayacak. Bölgenin simgesi olan sarı yazmayı dünyaya tanıtmak için yerel kıyafetlerin ön planda olacağı etkinlikler ve yöresel yemek ikramları yapılacak.

Program kapsamında ayrıca şu etkinlikler öne çıkıyor:

"Göçük Mehmet" adlı tek kişilik tiyatro oyunu sahnelenecek.

Aigialos Dergisi’nin 21’inci sayısı okurlara tanıtılacak.

İlçe meydanındaki Rıfat Ilgaz Heykeli’nin yapım serüveni anlatılacak.

Cide'nin eşsiz doğasını yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla Loç Vadisi ile Malyas Kanyonu'na özel keşif gezileri de düzenlenecek. İlçe halkı, 31 senedir aksamadan devam eden bu organizasyonun hem Rıfat Ilgaz’ın fikir dünyasını genç kuşaklarla buluşturduğunu hem de Cide'nin sosyal ve sanatsal hayatını canlı tuttuğunu vurguluyor.