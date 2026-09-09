Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan organizasyon, "Edebiyat Özgürleştirir" mottosuyla 12 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda kapılarını açacak.

İstanbul’un önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olan Maltepe, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek büyük bir edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen ve kent yaşamına entelektüel bir derinlik kazandırmayı hedefleyen 2. Maltepe Kitap Günleri, edebiyat dünyasının farklı renklerini ve güçlü seslerini Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya getiriyor. Bu özel ve geniş kapsamlı organizasyon, modern Türk şiirinin ve edebiyat dünyasının mütevazı ve güçlü sesi Ahmet Telli’ye ithaf edilerek edebiyatseverlerin beğenisine sunuluyor.



Edebiyatın birleştirici ve özgürleştirici gücünü vurgulayan festival, Yayıncılar Kooperatifi çatısı altında faaliyet gösteren 37 yayınevinin yanı sıra sektörün önde gelen 85 bağımsız yayınevinin katılımıyla devasa bir kitlesel buluşmaya dönüşüyor. Toplamda 122 yayınevinin stant kuracağı etkinlik alanında okurlar; edebiyat, düşünce, şiir, tarih ve sosyal bilimler alanındaki en güncel eserlerle ve klasikleşmiş yapıtlarla doğrudan buluşma imkanı elde edecek. Okurlar ile yazarlar arasındaki mesafeyi kaldıran imza günleri, ufuk açıcı söyleşiler ve yaratıcı atölyelerle dolu zengin bir program dokuz gün boyunca aralıksız şekilde devam edecek.

Kültür ve sanat takviminin en önemli halkalarından biri olmaya aday 2. Maltepe Kitap Günleri, edebiyat, şiir, sinema, müzik, tarih ve düşünce dünyasından pek çok usta ismi ve akademisyeni ağırlayacak. Türk edebiyatının polisiye türündeki usta kalemi Ahmet Ümit, çağdaş edebiyatın önemli temsilcilerinden Buket Uzuner, derinlikli anlatımıyla tanınan Murat Gülsoy, toplumcu şiirin simge isimlerinden Şükrü Erbaş, çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen yazarı Sevim Ak, besteci ve müzisyen Erdal Güney ile eleştirmen ve çevirmen Sevin Okyay başta olmak üzere pek çok yazar, şair ve akademisyen okurlarıyla doğrudan temas kuracak.

Kitap Günleri’nin ikinci gününde edebiyat coşkusu artarak devam edecek. Ünlü yazar Ahmet Ümit, "Uygarlıkların Beşiği Anadolu" başlıklı ufuk açıcı söyleşisi ve ardından düzenlenecek imza programıyla edebiyatseverlerle buluşacak. İkinci günün kapanışında ise Türk sinemasının usta ismi Kadır İnanır’ın anılacağı "Kuzeyden Gelen Adam" belgeselinin gösterimi yapılacak. Gösterim sonrasında başarılı yönetmen Hüseyin Karabey ve tiyatro sanatçısı Merve İleri’nin katılımıyla özel bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Öte yandan festival boyunca Maltepe’nin yerel ve tarihsel değerlerine odaklanan özel kent belleği etkinlikleri de yer alacak. Bu kapsamda Maltepeli yerel yazarlarla söyleşiler düzenlenirken, "Türk Sinema Tarihinde Maltepe" konusunu ele alan tarihi afiş sergisi ve arşivlik video gösterimleri izleyicilerin beğenisine sunulacak.