Magazin dünyasının stil ikonlarından Eda Taşpınar, kendine has tarzı ve iddialı paylaşımlarıyla bir kez daha gündeme oturdu. Son dönemde Los Angeles'tan yaptığı paylaşımlarda siyahlar içinde poz veren Taşpınar, alışılmadık bir ayakkabı modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

SIRA DIŞI TASARIMIN DETAYLARI



Ünlü ismin tercih ettiği ayakkabı, üst kısmı açık ve parmakları dar bir alanda gösteren fütüristik bir tasarıma sahip. Valentino imzalı "Open Toe Revele Suede SS26" modeli olarak bilinen bu ayakkabı, cesur ve aykırı görünümüyle kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Taşpınar'ın kombinlerinde sıkça yer verdiği bu model, takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Araştırmalar sonucunda ayakkabının fiyatının tam 1100 dolar olduğu ortaya çıktı. Güncel kurla Türkiye'de yaklaşık 49 bin TL'ye denk gelen bu rakam, kullanıcılar arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Kimileri tasarımı çok beğenirken, kimileri "Bu fiyata değer mi?" sorusunu yöneltti.

HANDE ERÇEL VE GAMZE ERÇEL DE TERCİH ETTİ

Eda Taşpınar'ın gündeme taşıdığı bu özel model, ünlü oyuncu Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel'in de radarına girdi. İki kardeş, bir dergi çekiminde aynı ayakkabıyla objektif karşısına geçti. Bu tercih, sosyal medyada geniş yankı buldu ve modelin popülerliğini daha da artırdı.

MODA DÜNYASININ KONUŞULAN PARÇASI

Eda Taşpınar ile başlayan ve Hande ile Gamze Erçel'in de giymesiyle hız kazanan bu tasarım ayakkabı, moda gündeminin en çok tartışılan parçalarından biri haline geldi. Hem iddialı tasarımı hem de yüksek fiyatıyla kullanıcı yorumları gelmeye devam ediyor.