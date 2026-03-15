Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camii haziresine defnedilecek olması siyasi tartışma yarattı. AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, alınan karara sosyal medya üzerinden eleştiride bulundu.

78 yaşında hayatını kaybeden Ortaylı’nın cenaze programına göre 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de uzun yıllar akademik çalışmalar yürüttüğü Galatasaray Üniversitesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınacak ve Ortaylı aynı caminin haziresine defnedilecek.

Fatih Camii haziresi, Osmanlı tarihinin önemli isimlerinden Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere çok sayıda devlet adamı, din âlimi ve tarihçinin kabirlerinin bulunduğu özel bir alan olarak biliniyor.

Hazireye defin kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Parlamenter sistem döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan bu tür defin işlemleri, başkanlık sistemine geçilmesinin ardından cumhurbaşkanının özel izniyle gerçekleştiriliyor.

Daha önce tarihçi Halil İnalcık, sanat tarihçisi Semavi Eyice, tarihçi Kemal Karpat ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Fatih Camii haziresine defnedilen isimler arasında yer almıştı.

AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi. Çamlı paylaşımında, “Fatih Camii haziresi diğer tarihi cami hazirelerine göre çok daha nezih bir yerdir. Genel itibarıyla medeniyet ve millet derdi olan, bu uğurda gayret vermiş merhumların istirahatgâhıdır” ifadelerini kullandı.

AHMET HAMDİ ÇAMLI YELİZ OLAYI NEDİR

Yeliz olayı, 2017 yılında Türkiye'nin gündemine oturdu. Meclis Genel Kurulu'nda başkanlık anayasası görüşüldüğü esnada meclis içerisinden 'Yeliz' isimli bir kullanıcının yayın yaptığı görüldü. Ancak bu kişinin kim olduğu bilinmiyordu.

Canlı yayında yanlışlıkla ön kamera açıldı ve dolayısıyla 'Yeliz' takma isimli yayıncının yüzünün bir kısmı göründü. Bu kişinin Ahmet Hamdi Çamlı olduğu iddia edildi.

Çamlı şunları söyledi:



"Fatih Camii haziresi, öteki tarihi Cami hazirelerine göre çok daha nezih bir yerdir... Genel itibari ile medeniyet ve millet derdi olan, bu manada gayret vermiş merhumların istirahatgâhıdır..! Fatih, Harbiye değil, yeri, mefküresi, alemi, makamı, mevkisi, manası, geleneği çok farklıdır... Fatih monşerlerden, monşerler de Fatih'ten haz etmez... Mesela, Robert Koleje arsasını satan Ahmet Vefik Paşa ölünce, vasiyeti gereği Eyüpsultan defn edilmesine Sultan Hamid müsaade etmemiş ve; "onu, sattığı arsadaki kilisenin (Robert Kolej) altındaki mezarlığa (Aşiyan mezarlığı) gömün, her gün Çan sesi işitsin" talimatı vermiştir..! İlk başlarda saygı uyandırsa da sonraları ilme sadakatsizliği çok belirginleşti malesef... O, ilmini, milletin gerçekleri fark etmesi yolunda değil, asırlık morfinin etkisi kırılmasın için kullandı..! Söylenecek çok şey olsa da, öyle yada böyle, şu an için hayatını kaybetmiş birisi için fazla birşey söylemek istemiyorum..! Zaten gerçekle karşı karşıya şu anda..! Ayrıca, İlber Hoca, bana, medya yoluyla açık hakaret etmiş, tahkir etmiş ukala (akıllı) birisiydi de..! Şahsi davamı gitmeyeceğim. Üzerinde olan o hakkımı, şahsıma ait olduğu için helâl edebilirim..! Ama, hakları yenmiş, katledilmiş, mağdur edilmiş Medeniyet ve Mazlum ümmete istinat eden Hak davalarını asla..!"