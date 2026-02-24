Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım

Güzel oyuncu Hande Erçel'in, Instagram'da "yakışıklım" notuyla yaptığı paylaşım çok beğenildi. Köpeğiyle paylaştığı fotoğraf sevenlerinin kalbini ısıttı.
Dilem Taştan
Hande Erçel, son dönemlerde en çok konuşulan isimlerin arasında yer alıyor.
Ünlü oyuncunun geniş bir hayran kitlesi var. Güzel oyuncu yalnızca mesleği ile değil
günlük yaşamına ilişkin olarak yaptığı paylaşımlar, kareler ve özel hayatıyla magazin gündemine damga vuruyor.
Sosyal medyayı çok sık kullanan oyuncunun paylaşımları her seferinde büyük beğeni alıyor.
Bu arada Hande Erçel geçtiğimiz günlerde 'sosyal medya linci' hakkında bir açıklama yapmıştı.
Hande Erçel linç hakkında şunları söylemişti: "Kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Biraz da kötü niyeti bırakmalıyız."