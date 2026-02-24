Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Magazin Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım

Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ınstagramda yaptığı paylaşımla yürekleri ısıttı. Ünlü oyuncu köpeği ile bir kare paylaşarak altına 'Yakışıklım' notunu düştü.

Dilem Taştan Dilem Taştan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım - Resim: 1

Güzel oyuncu Hande Erçel'in, Instagram'da "yakışıklım" notuyla yaptığı paylaşım çok beğenildi. Köpeğiyle paylaştığı fotoğraf sevenlerinin kalbini ısıttı.

1 7
Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım - Resim: 2

Hande Erçel, son dönemlerde en çok konuşulan isimlerin arasında yer alıyor.

2 7
Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım - Resim: 3

Ünlü oyuncunun geniş bir hayran kitlesi var. Güzel oyuncu yalnızca mesleği ile değil

günlük yaşamına ilişkin olarak yaptığı paylaşımlar, kareler ve özel hayatıyla magazin gündemine damga vuruyor.

3 7
Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım - Resim: 4

Sosyal medyayı çok sık kullanan oyuncunun paylaşımları her seferinde büyük beğeni alıyor.

4 7
Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım - Resim: 5

Erçel, son olarak Instagram hesabında kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, köpeğiyle bir fotoğraf paylaştı ve "yakışıklım" notuyla büyük 'like' aldı.

5 7
Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım - Resim: 6

Bu arada Hande Erçel geçtiğimiz günlerde 'sosyal medya linci' hakkında bir açıklama yapmıştı.

6 7
Hande Erçel'den yürek ısıtan paylaşım: Yakışıklım - Resim: 7

Hande Erçel linç hakkında şunları söylemişti: "Kimsenin ne düşündüğüyle ilgilenmiyorum. Biraz da kötü niyeti bırakmalıyız."

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro