Genç yaşta hayata gözlerini yuman başarılı oyuncu Ece İrtem, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında aramızdan ayrıldı. Pazartesi günü gerçekleşen bu ani kayıp, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarında ve hayranlarında derin bir üzüntü yarattı.

Yeni Gelin, Kertenkele, Payitaht Abdülhamid ve Kızılcık Şerbeti gibi birçok başarılı projede yer alan 35 yaşındaki Ece İrtem, pazartesi günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.: Kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu dostu Cansu Gültekin'in sosyal medyada yayınladığı veda mesajı, takipçilerini ve tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

YAKIN DOSTU YÜREK SIZLATTI

Hayatını kaybeden oyuncunun yakın dostu Cansu Gültekin, sosyal medyadaki son paylaşımıyla herkesi derinden sarstı. Paylaşımda dikkat çeken en çarpıcı detay ise, Ece İrtem'in arkadaşıyla daha önce cenaze merasimi hakkında yaptığı konuşmalar oldu.

'YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ AYRI GİTMEZDİ'

Yıllar boyunca Ece İrtem ile birlikte biriktirdiği anıları ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Cansu Gültekin, şu sözleri dile getirdi: "Ben bugün bir dostumu kaybettim. Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem.

YEMEĞİMİZİ PAYLAŞIRDIK

"Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı. Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum.

'SANIRIM BEN GENÇKEN ÖLECEĞİM' DERDİ'

"Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü. Çok hayalperestti. Bir kez bana “kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim” demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş..."

"Bana dizi senaryolarını getirirdi, tüm repliklerini prova ederdik. Bana kötü giyindiğimi söyler kıyafetlerimi o seçerdi, ben de aynı onun gibi giyinmeye çalışırdım. Somon pişirmeyi bana o öğretmişti. Muhteşem derecede hayat dolu bir kızdı."

'ŞARKILAR BESTELERDİ'

Kendi çalar kendi söyler kendi oynardı. Çok inançlıydı ve alın yazısına çok inanıyordu. Evlenmeyi aile kurmayı çok isterdi. Sevdiği insanların güzel özelliklerinden şarkı sözleri yazıp bestelerdi. Gerçek bir romantikti. Şarkıcı olmak isterdi ama ünlü bir oyuncu olmayı daha çok. Bir gün Tayland’da yaşamak isterdi."

'KİMSE AĞLAMASIN İSTERDİ'

"Ünlü bir oyuncu olmayı başardığı ve son günlerinde uzak doğuda olduğu için onun adına çok seviniyorum. Böyle bir durumda kalırsak Clap Your Hands çalsın kimse de ağlamasın isterdi. Bugün bütün gün ağladım ama hatrına Clap Your Hands de çalacağım. Yattığın yer nur olsun güzel Ecem. İyi ki gençliğimizin bir bölümünü paylaştık."