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Yalnızbağ Yerleşkesi Amfi Tiyatro Alanı’nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, EBYÜ Rektörü Akın Levent, fakülte dekanları, akademik ve idari personelin yanı sıra öğrenciler ve aileleri katılım sağladı.

2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde mezun adayları, yoğun alkışlar eşliğinde tören alanına giriş yaparak yerlerini aldı. Program kapsamında dönem birincisi, geleneksel mezuniyet kütüğüne plaket çakarak bu anlamlı geleneği yerine getirdi.

Törende yabancı öğrenciler adına yapılan konuşmada, Erzincan’da geçen eğitim hayatına ve üniversite yıllarında edinilen deneyimlere ilişkin duygu ve düşünceler dile getirildi.

Protokol konuşmalarında mezun öğrenciler tebrik edilirken, kariyer ve yaşam yolculuklarında başarı temennilerinde bulunuldu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da konuşmasında gençlerin ülkenin geleceğinde önemli sorumluluklar üstleneceğine dikkat çekerek tüm mezunlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler mezuniyet yemini etti. Törenin en coşkulu anlarından biri olan kep atma seremonisinde mezunlar, sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak unutulmaz anlar yaşadı.

Kep atma töreninin tamamlanmasıyla birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni sona erdi.