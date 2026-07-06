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Kaynak: AA

Salgında 253 kişi iyileşirken, 628 hastanın izolasyonda veya hastanede tedavisi sürüyor.

ERKEN TEŞHİS ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ituri eyaleti başta olmak üzere Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu'da bulunan 36 bölgeyi etkileyen salgına karşı sağlık ekipleri erken teşhis çalışmalarını sürdürüyor.

100'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANINDA EBOLA TESPİT EDİLDİ

Salgınla mücadele kapsamında yeni antiviral tedavi denemeleri başlatılırken, 100'den fazla sağlık çalışanında da Ebola tespit edildi.

- Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.