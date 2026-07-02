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Kaynak: AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında vaka ve can kaybı artmaya devam ediyor.

Ülke Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, salgında doğrulanan vaka sayısı 1406'ya yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 438 oldu. Salgında şimdiye kadar 192 kişi iyileşirken, 609 kişinin ise hastanede veya izolasyon altında tedavisi sürüyor.

SALGININ MERKEZİ ITURİ

Ebola salgını, ağırlıklı olarak Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde etkisini sürdürüyor. En fazla vakanın görüldüğü Ituri eyaleti salgının merkez üssü olmaya devam ederken, sağlık ekipleri yeni bulaş zincirlerini tespit etmek ve hastaları izole etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ONAYLANMIŞ TEDAVİ VEYA AŞI BULUNMUYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Sağlık yetkilileri, mevcut salgının nadir görülen "Bundibugyo" varyantından kaynaklandığını ve bu türe karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşının bulunmadığını belirtiyor.

EBOLA BİNLERCE CAN ALDI

İlk kez 1976 yılında görülen Ebola virüsü, özellikle Afrika'da çok sayıda salgına neden oldu. Batı Afrika'da 2014-2017 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de yaşanan salgında 30 binden fazla kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.