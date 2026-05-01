Batum Gürcistan’ın turizm başkenti Batum’da kapılarını açan 17. Uluslararası Turizm ve Otel Ekipmanları Fuarı (EBIT 2026), Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nın (OTSO) gövde gösterisine sahne oldu. Fuarın ilk gününde açılan OTSO standı, hem uluslararası katılımcıların hem de sektör profesyonellerinin odak noktası haline geldi.

Ordu’nun turizm potansiyelini küresel ölçekte tanıtmayı hedefleyen OTSO, fuarda kentin doğal güzelliklerinden yatırım fırsatlarına kadar geniş bir yelpazede sunumlar gerçekleştiriyor. Organizasyona OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel liderliğindeki heyetle katılan Ordu temsilcileri, ikili iş görüşmeleriyle bölge ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyor.

BAŞKAN KARLIBEL: "DOĞRU TANITIM MEYVELERİNİ VERİYOR"

Fuarın açılış gününde bir değerlendirme yapan OTSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu’nun uluslararası görünürlüğünü artırmanın önemine değindi. Karlıbel, “Burada turizm sektör temsilcilerimizle birlikte ilimizi tüm yönleriyle tanıtıyoruz. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, yürüttüğümüz stratejinin doğruluğunu kanıtlıyor. Hedefimiz Ordu’nun turizmdeki payını uluslararası iş birlikleriyle daha da büyütmek,” dedi.

EBIT 2026, turizm ve otelcilik sektörü temsilcilerini bir araya getirerek bölgesel ticaretin geliştirilmesine yönelik yeni kapılar açmaya devam ediyor.