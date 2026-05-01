Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, altın piyasalarında yaşanan son dalgalanmaları ve küresel ekonomi politiğindeki değişimleri YouTube kanalında mercek altına aldı. Yatırımcıların panik havasına girmesini eleştiren Demirtaş, piyasada "büyük resmin" matematiksel bir zorunlulukla yukarıyı işaret ettiğini vurguladı.
Altın çok büyük patlayacak: Özgür Demirtaş rakam verdi
Altın fiyatları için 7 bin dolar hayal mi, yoksa sistemin zorunlu sonucu mu? Piyasa sessizce en büyük kırılmaya hazırlanırken, Özgür Demirtaş’tan çok konuşulacak analiz geldi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Demirtaş, sosyal medya ve katıldığı mecralarda sıkça vurguladığı "veriye dayalı analiz" metodunu altına uyarlayarak, mevcut fiyat hareketlerinin bir düşüş değil, bilinçli bir baskılama süreci olduğunu iddia etti.
Demirtaş’a göre, 4.500-4.700 dolar bandı bir çöküşün değil, aksine büyük oyuncuların pozisyon aldığı bir "birikim alanı" niteliği taşıyor.
Demirtaş, altını sadece bir yatırım aracı değil, bir "güven aracı" olarak tanımlayarak, fiyatı yukarı taşıyacak üç dev gücü şöyle sıraladı:
ABD ve İran arasındaki gerilimin ekonomik maliyetinin artık taşınamaz olduğunu belirten ekonomist, petrol fiyatlarındaki dengelenmenin merkez bankalarının faiz baskısını azaltacağını ifade etti.
"Sistem bu faiz yükünü taşıyamaz" diyen Demirtaş, büyümenin korunması için merkez bankalarının eninde sonunda gevşeyeceğini ve faiz düştüğünde altının "zincirlerini kıracağını" belirtti.
Dünya genelindeki merkez bankalarının dolar rezervlerini azaltıp altın rezervlerini artırmasını "sisteme olan güven krizi" olarak yorumladı.
Türkiye özelindeki duruma da değinen Demirtaş, yerel yatırımcıyı bekleyen "çift katmanlı etki"ye dikkat çekti. Döviz kurunun baskı altında tutulmasının sürdürülemez olduğunu hatırlatan ünlü ekonomist, küresel ons artışı ile yerel kur atağının birleşmesi durumunda altın fiyatlarında matematiksel bir sıçramanın kaçınılmaz olduğunu savundu.
Yatırımcıya rasyonel olma çağrısı yapan Demirtaş, şu kritik uyarıda bulundu:
"Piyasa size fırsatı gürültü başladığında değil, her şey sessizken verir. Televizyonlar 'altın uçuyor' dediğinde iş işten geçmiş olur. Önemli olan bu oyunu önceden okuyup, matematiksel gerçeklere göre pozisyon almaktır."
Özgür Demirtaş, bu açıklamalarında altının önce 5 bin dolar, ardından 5 bin 500 doları kırarak 7 bin dolar yolculuğuna çıkacağını, bunun bir tahmin değil sistemin zorunlu bir sonucu olduğunu ifade etti.