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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile yürütülen iş birliği kapsamında e-Devlet'e "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" hizmeti eklendi.

TÜM HESAPLAR TEK EKRANDA

Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar, hangi ödeme ve elektronik para kuruluşlarında hesaplarının bulunduğunu e-Devlet üzerinden tek ekranda görüntüleyebilecek. Böylece farklı kuruluşlardaki hesap bilgilerine tek noktadan erişim sağlanabilecek.

MİRASÇILAR DA KULLANABİLECEK

TCMB'nin açıklamasına göre hizmet, yalnızca hesap sahipleriyle sınırlı olmayacak. Mirasçılar da vefat eden yakınları adına sorgulama yaparak ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki hesap bilgilerine ulaşabilecek.

YETKİLİ KURULUŞLAR DA LİSTELENİYOR

Merkez Bankası, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin güncel listenin ise resmi internet sitesindeki "Ödeme Hizmetleri" bölümünde yayımlanmaya devam ettiğini bildirdi.

Yeni hizmetin, ödeme hizmetleri alanında şeffaflığın artırılması ve vatandaşların finansal hesaplarını daha kolay takip edebilmesi amacıyla geliştirildiği belirtildi.