Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek ile İtalya arasında oynanacak kritik maç öncesi Edin Dzeko taraftarlara sağduyu çağrısı yaptı.

DZEKO: 'SAVAŞTAN SONRA BURAYA GELEN İLK ÜLKE İTALYA'YDI'

Dzeko Bosna taraftarlarına şu sözlerle seslendi:

"Taraftarlarımızdan ricam; İtalyan marşı başladığında ayağa kalkmaları ve alkışlamalarıdır. Savaştan sonra buraya oynamaya gelen ilk ülke İtalya’ydı ve biz buna minnettarız. Bu akşam saha içinde bir savaş olacak ama sonrasında onlara karşı sadece saygı kalacak."