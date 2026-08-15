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Kaynak: Haber Merkezi

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Yeşilköy Köyü'nde, bir fındık bahçesine şüpheli bir cismin düştüğüne yönelik ihbar üzerine güvenlik birimleri bölgeye sevk edildi.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra olay yeri kontrol altına alınırken, ilgili birimler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceği değerlendirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili güvenlik birimlerinin bölgeye sevk edildiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak olay yerinin kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda cismin insansız hava aracı (İHA) olabileceğinin değerlendirildiği, ancak cismin niteliği ve teknik özelliklerinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla uzman ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.