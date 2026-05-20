Düzce’de meslek lisesi öğrencileri üzerinden yapıldığı öne sürülen “hayali staj” vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada, onlarca öğrencinin kişisel bilgilerinin rızaları dışında kullanıldığı belirlendi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı öğrencilerin çeşitli firmalarda staj yapıyormuş gibi gösterildiği ve bu yöntemle teşvik, prim ile staj ücretlerinin usulsüz şekilde tahsil edildiği tespit edildi.

72 ÖĞRENCİNİN BİLGİLERİ KULLANILDI

Yapılan incelemelerde, ifadelerine başvurulan 72 kişinin bilgilerinin farklı firmalarda “stajyer” kaydı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

Bunlardan 29’unun Akçakoca’daki bir kurs merkezine kayıtlı öğrenciler olduğu, kişisel verilerinin bilgileri ve rızaları dışında bazı lise yetkilileriyle paylaşıldığı belirlendi.

Diğer öğrencilerin bilgilerinin de yine izinleri olmadan farklı şirketlerde stajyer olarak kaydedildiği tespit edildi.

SABAH OPERASYONU DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.