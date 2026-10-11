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Kaynak: AA

Düzce'de bisiklet tutkunları, "Hareketin adı bisiklet" sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Düzce Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını teşvik etmek ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyona her yaştan vatandaş katıldı.

450 BİSİKLETLİ ŞEHİR TURUNA ÇIKTI

Anıtpark Meydanı'nda bir araya gelen 450 bisikletli, startın verilmesinin ardından şehir turuna başladı.

Katılımcılar 5 kilometre boyunca pedal çevirerek etkinliğin sona erdiği Merkez Park'a ulaştı. Her yaştan bisiklet tutkununun katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Merkez Park'ta gerçekleştirilen çekilişle katılımcılara 5 bisiklet, 30 kask, 20 top ve 10 spor çantası hediye edildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saygun, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce Temsilcisi Selim Cicu da şehir turuna katılarak bisiklet tutkunlarına eşlik etti.