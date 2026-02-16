Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün organize ettiği Düzce Yemekleri Özel Gecesi buluşması İstanbul’un simge mekanlarından, 138 yıllık restoranda birbirinden önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Düzceli şeflerin elinden, Düzce’nin yöresel ürünleri ile hazırlanan aralarında coğrafi işaretli ürünlerin de olduğu 20 çeşit ikramlık, İstanbul Valisi Davut Gül, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık ile gastronomi dünyasının yazarları, şefler ve işletme sahiplerine sunuldu.



"300 ÇEŞİT YEMEK ÇIKTI"

Eşi Prof. Dr. Onur Özlü ile birlikte misafirlerini tek tek selamlayan Başkan Özlü, ikramların ardından yaptığı açıklamada, Düzce’nin gastronomi zenginliğini yerinde deneyimleme tavsiyelerinde bulunarak "Düzce’nin güneyinde çok sayıda yayla ve şelale var, kuzeyinde ise tarih ve Akçakoca’da deniz var. Biz yaklaşık 5-6 yıldır kazılar yapıyoruz. İstanbul’a en yakın antik tiyatro Düzce’dir. Ankara’ya en yakın deniz Akçakoca, Düzce’dir. 2019’da ben belediye başkanı seçildiğimde çok farklı demografik yapıya sahip Düzcelileri davet ettim. Evlerinizde yaptığınız yemekleri bize yapın, tariflerini verin, biz bunları kayda geçirelim dedim. İlk çalışmada yaklaşık 300 yemek çıktı ve bu 300 yemeği bir kitapta topladık. Bu Düzce Yemekleri Kitabı, burada ayrım yapmadık. Çünkü artık hepimiz nereden gelirsek gelelim artık Düzceliyiz. Dolayısıyla bunun adı Düzce Yemekleri Kitabı. Bu kitap çok sade bir şekilde hazırlandı. Burada yaklaşık 11 adet coğrafi işaretli yemeğimiz ve ürünümüz var. Dolayısıyla zengin bir mutfak var, kalıcı hale getirmeye çalıştık. Bu kitaptaki yemeklerin yapıldığı bir yer inşa ettik, Mutfak Sanatları Merkezi. Özgün bir yer oldu. Düzce’ye gelmenizi, bizi şereflendirmenizi istirham ediyorum" dedi.



"EN KISA ZAMANDA DÜZCE’DE BU DENEYİMİ TEKRAR EDECEĞİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada en kısa zamanda Düzce’nin güzelliklerini bizzat görmek için şehre geleceğini ifade ederek "Göçle birlikte gelen Düzce’nin zenginlikleri çok kıymetli, daha da önemlisi sayın bakanımızın bu işin farkında olması ve bu işe sahip çıkması, sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Aslında bu bir zincir, ata tohumundan başlayan, tarımın gelişmesine katkı sunulan, sonra ürünlerin coğrafi işaret aldığı. Bunların yemek reçetelerinin toplandığı, kitaplaştırıldığı ve yapılıp sunulduğu bir sistem var. Bunun içinde de eksik olan ne? Tanıtım. Bugün de bunu yapıyorlar. İstanbullu hemşehrilerimizin gidebilecekleri en yakın ve en güzel lokasyonlardan biri. Allah emeklerinizi zayi etmesin. En kısa zamanda bugün duyduklarımızı ve tattıklarımızı yerinde göreceğiz. Düzce’yi test edeceğiz" şeklinde konuştu.



Düzce lezzetlerini herkes tatsın istiyoruz

Düzce’de verimli toprakların işlenmesi konusunda yatırımların devam ettiğinden söz eden Milletvekili Ayşe Keşir’de; "Şehrimizin lezzetlerini çevremizdekiler de tatsın, aşina olsun istiyoruz. bakanımızın (Faruk Özlü) belediye başkanlığı döneminde yaklaşık 6 yıldır gastronomiye ciddi yatırımlar yapılıyor. Bolu’dan aşçılarımız saraya giderken Konuralp bölgesinden pirinç alıp saraya götürmüşler. O yüzden Konuralp Pirinci saray mutfağının bir ürünü. Düzce’mizde çeltik de yetişir, zahmetli bir ürün olduğu için azalmıştı. Son 5 yıldır ciddi teşvikler ve yatırımlarla ekili alanlarımızı yüzde 70 oranında artırdık. Şu an şehrimiz siyah çeltikte canlanmaya başladı" dedi.

Davetin sonunda yemeklerle ilgili görüşlerini ifade eden davetliler, damakta kalan izin unutulmayacağını belirterek en kısa sürede Düzce’yi ziyaret edeceklerini söyledi. Konuklara Düzce Yemekleri Kitabı takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile buluşma sona erdi.