Yeniçağ Gazetesi
16 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul 16°
İstanbul'da gece yarısı şalter iniyor: 23 ilçede 8 saatlik karanlık

İstanbul'da gece yarısı şalter iniyor: 23 ilçede 8 saatlik karanlık

BEDAŞ’tan İstanbul Avrupa Yakası’na uyarı: 17 Şubat’ta 23 ilçede planlı kesinti geliyor. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrikler gece yarısından itibaren 8 saate kadar kesilecek.

Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)

İstanbul Avrupa Yakası’nda enerji şebekesini güçlendirmek,

olası büyük kesintileri önlemek amacıyla

kapsamlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları başlatıyor.

Bu çerçevede 17 Şubat Salı günü

planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Yarın 23 ilçede belirli mahalle ve sokaklar etkilenecek.

Bazı bölgelerde kesintiler bu gece yarısından itibaren başlayacak

ve en fazla 8 saat sürecek.

BEDAŞ’tan yapılan duyuruya göre,

çalışmalar tamamlanana kadar söz konusu bölgelerde

elektrik arzı kesilecek.

Arnavutköy
Beyoğlu
Fatih
Sarıyer
Esenyurt
Beylikdüzü
Kağıthane

Küçükçekmece
Bayrampaşa
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Şişli
Gaziosmanpaşa

Bağcılar
Beşiktaş
Güngören
Avcılar
Zeytinburnu
Silivri

