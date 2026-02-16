Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)
İstanbul'da gece yarısı şalter iniyor: 23 ilçede 8 saatlik karanlık
BEDAŞ’tan İstanbul Avrupa Yakası’na uyarı: 17 Şubat’ta 23 ilçede planlı kesinti geliyor. Bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrikler gece yarısından itibaren 8 saate kadar kesilecek.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İstanbul Avrupa Yakası’nda enerji şebekesini güçlendirmek,
olası büyük kesintileri önlemek amacıyla
kapsamlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları başlatıyor.
Bu çerçevede 17 Şubat Salı günü
planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Yarın 23 ilçede belirli mahalle ve sokaklar etkilenecek.
Bazı bölgelerde kesintiler bu gece yarısından itibaren başlayacak
ve en fazla 8 saat sürecek.
BEDAŞ’tan yapılan duyuruya göre,
çalışmalar tamamlanana kadar söz konusu bölgelerde
elektrik arzı kesilecek.
Arnavutköy
Beyoğlu
Fatih
Sarıyer
Esenyurt
Beylikdüzü
Kağıthane
Küçükçekmece
Bayrampaşa
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Şişli
Gaziosmanpaşa
Bağcılar
Beşiktaş
Güngören
Avcılar
Zeytinburnu
Silivri