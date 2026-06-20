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Kaynak: İHA

Düzce İl Özel İdaresi, kırsal altyapıyı güçlendirme çalışmaları kapsamında Derdin Köyü Hamamdağı Mahallesi'nde yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Bölgede su taşkınlarını önlemek ve yol konforunu korumak amacıyla inşa edilecek 3 kilometre uzunluğundaki beton V kanal çalışması öncesinde ilk adımlar atıldı.

Projenin uygulanacağı Derdin Köyü Hamamdağı Mahallesi mevkiinde iş makineleri ve teknik ekipler saha düzenleme ile zemin hazırlığı faaliyetlerine başladı. Yatırım programı dahilinde başlatılan bu titiz hazırlık evresinin ardından beton döküm işlemlerine geçilecek.

3 kilometrelik hat boyunca uzanacak olan beton V kanal projesi tamamlandığında, özellikle yağışlı dönemlerde oluşan yağmur ve yüzey sularının güvenli ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi sağlanacak. Yetkililer, altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.