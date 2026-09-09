MÖ 5. veya 4. yüzyıla tarihlenen bu nadir İber eseri, bölgede henüz keşfedilmemiş kayıp bir mezarlık alanına dair önemli ipuçları sağladı.

Arkeologların bir yılı aşkın incelemeleri sonucunda eserin tarihi ve duvar içindeki gizemli serüveni netleşti.

SAÇ DETAYLARI ZAMANA MEYDAN OKUDU

Gözlerden uzak bir şekilde duvara gömülen heykelin yüz kısmı günümüze ulaşamamış olsa da başın yan ve arka bölümleri sağlamlığını korudu. Arka tarafta toplanan örgüler ile kulak yanına uzanan kıvrımlı saç işçiliği dikkat çekerken, detayları inceleyen uzmanlar eserin genç bir erkeğe ait olabileceğini değerlendirdi. Üç boyutlu İber heykellerinin oldukça az bulunması sebebiyle bu eserin ayakta duran bir insan ya da bir atlı figürün parçası olduğu tahmin ediliyor.

ROMA FORUMUNDAKİ DUVARA TAŞ YAPILDI

Araştırmalar, heykel başının ilk olarak bölgedeki eski bir mezar anıtı için yapıldığını gösterdi. Kentin Roma hakimiyetine geçmesiyle birlikte eski yapılardan kalan malzemelerin yeniden kullanımı sırasında eser, Roma forumunda yer alan büyük tahıl ambarının kuzey duvarına inşaat taşı olarak yerleştirildi. Bu buluntu, daha önce çevrede tespit edilen mimari parçalar ve hayvan figürleriyle birleşerek yakında bir İber mezarlığı bulunduğu ihtimalini kuvvetlendirdi.

ANITSAL MERDİVENİN YENİ BASAMAKLARI BULUNDU

Bölgedeki kazı çalışmaları heykel başı ile sınırlı kalmadı. Roma forumuna erişim sağlayan anıtsal merdivenlerde sürdürülen kazılarda, daha önce dört basamağı bilinen yapının altı basamağı daha gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmaların Aralık 2026'ya kadar sürdürülmesi ve yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.