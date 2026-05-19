ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’a yönelik toplam 428,2 milyon dolarlık yeni silah satış paketine onay verdiğini duyurdu. Kararın, iki ülke arasındaki savunma ve stratejik iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Apache helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışının yaklaşık 198,2 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Ayrıca, M777A2 ultra hafif obüslerin satışına yönelik yaklaşık 230 milyon dolarlık ayrı bir paketin de onaylandığı kaydedildi.

“STRATEJİK İLİŞKİLERE KATKI SAĞLAYACAK”

ABD tarafı, söz konusu satışların Hindistan’ın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı savunma kapasitesini artıracağını savundu. Açıklamada, bu adımın Washington ile Yeni Delhi arasındaki stratejik ortaklığı da güçlendireceği ifade edildi.

Öte yandan Hindistan Savunma Bakanlığı’nın mart ayında, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini de içeren yaklaşık 25 milyar dolarlık yeni askeri alım planını onayladığı hatırlatıldı.

Yeni Delhi yönetimi, 2018 yılında Rusya ile 5,3 milyar dolarlık S-400 anlaşması imzalamıştı. Anlaşma kapsamındaki sistemlerin bir bölümünün teslimatı ise halen sürüyor.