İngiltere Premier Lig’in 37. haftasında Arsenal sahasında Burnley’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı.

GOL YİNE KORNERDEN GELDİ

Emirates Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Arsenal, galibiyeti getiren golü 37. dakikada bu sezonun artık bir klasiği haline gelen korner organizasyonundan Kai Havertz ile buldu.

GÖZLER MANCHESTER CITY’DE

Bu sonuçla puanını 82’ye yükselten Arsenal, bir maç fazlasıyla Manchester City’nin 5 puan önünde yer aldı.

Premier Lig’de son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda yaşayan Arsenal, Manchester City’nin Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

SON HAFTA RAKİP CRYSTAL PALACE

Aksi takdirde ise Arteta'nın öğrencileri son hafta Crystal Palace deplasmanına şampiyonluk maçına çıkacak.