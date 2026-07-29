Kaynak: AA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı taraftarların transfer eleştirilerine yanıt verdi.

'BİZ O GÜN DE ACELE ETMEDİK'

"Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği ve yeterli çalışma yapılmadığını söylüyorlar. Bunları ilk kez duymuyoruz. Bunlar taze söylemler değil." diye Dursun Özbek göreve geldikleri 2022 yılından bu yana transfer dönemlerinde benzer eleştirilerle karşılaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz o gün de acele etmedik. Takımımızın ihtiyaçlarını belirledik, kulübümüzün şartlarını dikkate aldık ve doğru oyuncuları doğru şartlarda kadromuza kattık. Sonuçta kurduğumuz takım ilk sezonda şampiyon oldu."

'DÖRT ŞAMPİYONLUK TESADÜF DEĞİL'

Son dört sezonda elde edilen başarıların planlı çalışmanın sonucu olduğunu söyleyen Özbek, "Bir sezon için tesadüf denebilir, iki sezon için şans denebilir ama dört yıldır üst üste şampiyon oluyoruz. Aynı anlayış ve aynı değerlerle bu başarıyı sürdürüyoruz." diye konuştu.

'BAŞKAN TRANSFERE FREN YAPIYOR' ALGISINA TEPKİ

Dursun Özbek, kulübün mali yapısını korumaya çalışmasının transfer istemediği anlamına gelmediğini belirterek, "Kimse, 'Başkan transfere fren yapıyor.' yargısına varmasın. Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferini biz yaptık. Transfer bir alışveriştir. Pazarlıkları kulübün menfaatleri doğrultusunda yürütmek zorundayız."dedi.

'GALATASARAY'IN PARASINI DİKKATLİ HARCAMAK ZORUNDAYIZ'

Transfer sürecinde ekonomik disiplinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Özbek, "Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bugün atılan yanlış bir imza kulübün gelecek yıllarını etkileyebilir. Bu nedenle en iyi transferi en uygun şartlarda yapmak için çalışmalarımız sürüyor."şeklinde konuştu.

'HEDEF SADECE LİG DEĞİL, AVRUPA'

Yeni sezondaki hedeflerinin yalnızca Süper Lig şampiyonluğu olmadığını vurgulayan Özbek şunları söyledi:

"Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil, alınan oyuncunun takıma ne kadar fayda sağlayacağıdır. Galatasaray yeni sezona güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacak. Hedefimiz Avrupa'da da Galatasaray'a yakışır sonuçlar almak."