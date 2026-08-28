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Kaynak: İHA

Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Vali Aydoğdu, Prof. Dr. Akın Levent’in iki dönem boyunca üniversiteye, öğrencilere ve kente önemli hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Aydoğdu, görev süresince gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla Levent’e teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde ve yaşamında sağlık, huzur ve başarı diledi.

Program, Prof. Dr. Akın Levent’e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.