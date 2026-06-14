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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Moskova'da yaptığı açıklamada iki lider arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

İRAN VE UKRAYNA GÜNDEMİN İLK SIRALARINDA YER ALDI

Uşakov'un verdiği bilgiye göre, Putin ve Trump görüşmede uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi. Özellikle İran'daki gelişmeler, Basra Körfezi'ndeki durum ve Ukrayna savaşıyla ilgili konuların masaya yatırıldığı belirtildi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin, küresel gelişmeler açısından önemli bir diplomatik temas olarak değerlendirildiği ifade edildi.

PUTİN'DEN TRUMP'A DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Görüşmede yalnızca uluslararası meselelerin değil, kişisel bir mesajın da yer aldığı aktarıldı.

Kremlin'e göre Vladimir Putin, telefon görüşmesi sırasında Donald Trump'ın 80'inci yaş gününü kutlayarak iyi dileklerini iletti.

ULUSLARARASI KAMUOYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Rusya ve ABD liderleri arasındaki temaslar, iki ülke arasındaki ilişkiler ve küresel güvenlik konuları açısından yakından izleniyor.

Özellikle İran ve Ukrayna başlıklarının görüşmede ele alınması, uluslararası kamuoyunda görüşmenin sonuçlarına ilişkin beklentileri artırdı. Görüşmenin ardından taraflardan yapılabilecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.