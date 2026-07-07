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NATO'nun 32 üye ülkesinin liderleri 7-8 Temmuz'da başkentte olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu akşam NATO liderleriyle yapılacak yemekte yer alması bekleniyor.

15.48 ERDOĞAN VE TRUMP ORTAK AÇIKLAMA YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın ziyareti bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. NATO liderler zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin ülkemizde bir araya gelmedi, yarın Trump ile birlikte olması bize ayrı bir güç katacaktır." dedi.

TRUMP: ERDOĞAN İLE KİMYAMIZ TUTTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra söz alan Trump, "İki harika dostuz. Erdoğan harika iş çıkarıyor. Yollar yepyeni, tüm dünyada saygı görüyorsunuz. Aramızdaki ilişkiler çok iyi, Erdoğan ile kimyamız tuttu. Türkiye askeri olarak da çok güçlü. Gerçekten çok önemli bir kişi Sayın Erdoğan... Sayın Erdoğan'a saygım çok fazla. Her iki ülkenin da çıkarına olacak konulardan bahsedeceğiz. İran'dan da bahsedeceğiz. Türkiye ile çok fazla ticari ilişkilerimiz, harika çalışmalarız var. Sizinle birlikte olmak bizim için bir şeref. Çok güzel yemekler yiyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN F-35 SORUSUNA YANIT: KONUŞACAĞIZ

Trump, Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin soruya yanıt verdi. Trump "F-35 kararını almamız gerekiyor. Bu kadar bizim vermemiz gereken bir karar. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. F-35'ler harika. Düşünebileceğimiz bir konu." dedi.

Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz."

15.24 NORVEÇ BAŞBAKANI JONAS GAHR STORE ANKARA'YA GELDİ

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Esenboğa Havalimanı'na geldi.

13.51 ABD BAŞKANI TRUMP, ANKARA'YA GELDİ

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak, Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak, saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti.

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi.

13.23 ÇEKYA CUMHURBAŞKANI PETR PAVEL ANKARA'YA GELDİ

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Esenboğa Havalimanı'na geldi.

13.23 NATO GENEL SEKRETER YARDIMCISI, SAVUNMA SANAYİİ FORUMU'NDA NATO'NUN YENİ PROJELERİNİ DUYURDU

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, NATO'nun yeni projeleri konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirterek, "Müttefiklerimiz, ek savunma harcamalarını etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Bunu, çok çeşitli ve gerçekten kritik alanlarda yetkinlik sağlamak amacıyla yaptığımız etkileyici bir dizi duyuru ve sözleşme aracılığıyla gerçekleştirdik." dedi.

Shekerinska, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda NATO'nun "Uzay ve Gözetleme", "Taarruz Kabiliyetleri" ve "Entegre Hava ve Füze Savunması" alanlarındaki yeni projelerine dair konuştu.

NATO'nun "Uzay ve Gözetleme" alanındaki projelerini tanıtan Shekerinska, "Bu, kritik altyapımızın bir parçası, ancak aynı zamanda güvenliğimiz için de hayati öneme sahip. Uzay tabanlı yetkinlikler olmadan ordularımız bugün düzgün bir şekilde işlev göremezdi. Uzay teknolojisi daha uygun maliyetli hale gelmiş, fırlatma maliyetleri ise önemli ölçüde artmıştır. Sonuç olarak, giderek daha fazla ülke kendi uydu ağlarına yatırım yapmaktadır." diye konuştu.

Shekerinska, "Halo" adlı bir uydu grubunun geliştirilmesini araştırmak üzere bir proje başlatıldığını duyurmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu, müttefiklerin uzay operasyonlarında yeni bir sayfa açıyor. Dolayısıyla bu yeni model, tek bir ülkenin uydu filolarının maliyet, zaman ve kapsama alanındaki sınırlamalarını aşarak, özellikle yüksek hızlı iletişim, istihbarat ve füze takibi alanlarında büyük fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzay tabanlı istihbarat alanındaki girişime ilişkin de bilgi veren Shekerinska, "Bu, 'Uzaydan İttifak Sürekliliği Gözetimi (APSS)' adlı projedir. Bu girişim iki yıl önce Washington Zirvesi’nde başlatılmıştı ve bugün İspanya, bu girişime katılan 19. ülke olacak." dedi.

Shekerinska, Türkiye'nin iki yeni yüksek çözünürlüklü uydunun geliştirilmesine yönelik planına değinerek, şunları söyledi:

"Bu uydular, sözleşme bedeli ile TUBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından burada, Türkiye’de inşa edilecek. Türkiye ayrıca, ASELSAN ile alçak yörünge uyduları ve askeri iletişim sistemlerinin geliştirilmesinin yanı sıra, 'Çelik Kubbe Ulusal Entegre Hava Savunması' kapsamında erken uyarı radar sistemlerinin tedariki ve geliştirilmesi için sözleşmeler imzalamıştır. Bu sistemler, Türkiye’nin savaş alanında bağlantısını sürdürme kabiliyetini ve tespit ile erken uyarı yeteneklerini artıracaktır."

Shekerinska, acil bir durumda yedek bir uyduyu yörüngeye fırlatmak için kullanılacak fırlatma şirketleri ve uzay limanlarından oluşan bir ağ oluşturmayı amaçlayan "Starlift Girişimi" üzerinde çalışıldığını da belirtti.

"Bu girişimler, üretimimizin gerçekten önemli ölçüde artırılmasını sağlayacak"

NATO'nun "Taarruz Kabiliyetleri" alanındaki projelere değinen Shekerinska, düşük maliyetli seyir ve balistik füzeleri büyük ölçekte geliştirmek ve tedarik etmek amacıyla oluşturulan "Yer Tabanlı Hassas Vuruş Projesi"ni tanıttı.

Shekerinska, bir başka girişim olan mühimmat prototipinin geliştirilmesine ilişkin, "Ev sahibi ülke Türkiye de, önemli sayıda ATMACA yer tabanlı uzun menzilli seyir füzesi tedarik etme taahhüdünde bulunmuştur." dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Shekerinska, "Bu girişimler, üretimimizin gerçekten önemli ölçüde artırılmasını ve silahlı kuvvetlerimizin güvenliğimizi sağlamak için gereken her şeye sahip olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır." diye konuştu.

"(Hava savunma sistemleri) Tüm bunlar, hava sahamızı güvende tutmak ve caydırıcılık ile savunma gücümüzün inandırıcılığını korumak için gerekli"

NATO'nun "Entegre Hava ve Füze Savunması" alanındaki projelerine değinen Shekerinska, bu sistemleri NATO'nun "savunma hattının ön cephesi" şeklinde tanımlayarak, şunları söyledi:

"Son aylarda Rus insansız hava araçları ve Rus uçakları tarafından hava sahasının defalarca ihlal edildiğine tanık olduk. Ayrıca NATO, İran’dan müttefikimiz Türkiye’ye doğru fırlatılan balistik füzeleri başarıyla önledi. Sonuç olarak, hepimizin güvenliğini sağlamak için bunlara daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Shekerinska, "Bunu daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek ve en yeni teknolojileri yeteneklerimize entegre etmek için, tüm kaynaklarımızı bir araya getirerek bu çalışmaları birlikte yürütmeliyiz. Tüm bunlar, hava sahamızı güvende tutmak ve caydırıcılık ile savunma gücümüzün inandırıcılığını korumak için gerekli." dedi.

Söz konusu projeler konusunda kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirten Shekerinska, "Müttefiklerimiz, ek savunma harcamalarını etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Bunu, çok çeşitli ve gerçekten kritik alanlarda yetkinlik sağlamak amacıyla yaptığımız etkileyici bir dizi duyuru ve sözleşme aracılığıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Shekerinska'nın NATO'nun “Uzay ve Gözetleme”, “Taarruz Kabiliyetleri” ile “Entegre Hava ve Füze Savunması” alanlarındaki yeni projelerini tanıtmasının ardından toplu imza töreni düzenlendi.

13.20 İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI MARİA MALMER STENERGARD ANKARA'YA GELDİ

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Esenboğa Havalimanı'na geldi.

12.57 MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER, LETONYA VE KANADALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Letonya Savunma Bakanı Melnis ve Kanada Savunma Bakanı McGuinty ile bir araya geldi.

Güler, Kanadalı mevkidaşı ile Savunma İşbirliğine İlişkin Niyet Beyanı da imzaladı.

12.56 CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI KILIÇ, İSVEÇ ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI KVARNSTRÖM İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Niclas Kvarnström ile bir araya geldi.

12.16 HOLLANDA BAŞBAKANI ROB JETTEN ANKARA'YA GELDİ

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Hollanda Başbakanı Rob Jetten Ankara Havalimanı'na geldi. Başbakan Jetten'i havalimanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş karşıladı.

12.13 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI STUBB İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bir araya geldi.

12.00 FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI ALEXANDER STUBB ANKARA'YA GELDİ

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Stubb'u havalimanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş karşıladı.

11.58 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI YERAPETRİTİS, ANKARA'YA GELDİ

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlerin Ankara'ya gelişi sürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

11.32 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ KABUL ETTİ

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

11.30 UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİ ANKARA'DA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'yi taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

10.45 12 ADET A400 UÇAK ALINACAK

NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Ankara Zirvesi Sanayi Sanayii Forumu’nda, müttefiklerin Airbus’tan alacağı 12 adet A400 modeli uçakla hava gücü kapasitesini artıracağını duyurdu.

10.30 DÜNYA BASINI BÖYLE YAZDI

ABD merkezli Washington Post, Türkiye'nin gelişen savunma sanayii ve Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişki sayesinde NATO'daki konumunun güçlendiğini yazdı. Haberde, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma ihtimalinin, Avrupa ülkelerinin Türk savunma sanayiine ilgisini artırdığı belirtildi.

Japonya merkezli Nikkei Asia ise Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak ön plana çıktığını, savunma sanayiindeki üretim kapasitesiyle uluslararası alanda daha fazla dikkat çektiğini aktardı.

Haberde, Ankara'nın ABD, Avrupa ve Asya ile ilişkilerini güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.

İngiltere merkezli Reuters, Türkiye'nin zirve sürecinde büyüyen savunma sanayii kabiliyetlerini öne çıkaracağını belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera da NATO'nun birlik mesajı vermeye ve ABD'nin ittifaka yönelik değişen tutumuna uyum sağlamaya çalıştığı bir dönemde Türkiye'nin konumunu sağlamlaştırmayı hedeflediğini yazdı.

Zirvenin, Türkiye'nin hem NATO içindeki etkisini hem de bölgesel ve küresel krizlerdeki diplomatik rolünü daha görünür hale getirmesi bekleniyor.

10.00 KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı.

09.45 ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ 15:00'DA GERÇEKLEŞECEK

ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya hareket etti. Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye-ABD ilişkileri açısından önem taşıyan görüşmede, CAATSA yaptırımları, F-16 tedarik süreci ve F-35 programına ilişkin gelişmelerin başlıca gündem başlıkları arasında bulunması bekleniyor.

09.40 KANADA BAŞBAKANI CARNEY, ANKARA'YA GELDİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Carney'nin uçağı, Ankara Havalimanı'na indi.

Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.​​​​​​​

09.20 BAKAN GÜLER'DEN NATO ZİRVESİ'NDE KRİTİK MESAJ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SETA Vakfı ile Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında düzenlenen Müttefikler Ankara'da programı ile NATO Ankara Zirvesi marjında stratejik değerlendirmelerde bulundu. Küresel güvenlik zemininde yaşanan kırılmaları işaret eden Güler, İttifak'ın kritik bir kavşakta olduğunu belirterek Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gereken görevleri anımsattı.

Tarihsel süreç boyunca değişen koşullara ayak uydurarak varlığını sürdüren NATO'nun gelişim haritasını üç temel periyot halinde nitelendiren Bakan Güler, Soğuk Savaş yıllarını NATO 1.0, Balkanlar'daki istikrarsızlıklar ve terör örgütleriyle mücadele kesitini NATO 2.0 şeklinde sınıflandırırken, 2014 sonrasındaki süreci şu ifadelerle aktardı:

"2014 yılından bu yana konvansiyonel savaş kademeli olarak NATO sınırlarına kadar gelmiş, yeni büyük güç rekabeti ve aynı zamanda eş zamanlı bölgesel krizler bizi yeni bir aşamaya, yani NATO 3.0 dönemine taşımıştır. Bu sürecin temel sınaması, NATO'nun krizleri yönetme kabiliyetini koruyarak güvenilir kolektif savunmayı yeniden tesis edebilmesidir."

AVRUPALI ÜLKELERE DAHA ÇOK GÖREV DÜŞMELİ

Ukrayna sahasındaki çatışmalar ile İran, İsrail ve ABD düzleminde yaşanan son askeri gerilimlerin dünya çapındaki etkilerine değinen Güler, kıta Avrupası'nın geleneksel savunma hatlarında sorumluluk alması gerektiğini kaydetti. Sadece finansal kaynakları artırmanın amaca hizmet etmeyeceğini bildiren Bakan Güler, mevcut manzarayı şu sözlerle özetledi:

"Böylesine kritik bir dönemde Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Ancak bu yalnızca daha yüksek bütçe rakamlarıyla gerçekleştirilemez. Savunma harcamaları hazır birliklere, eğitimli personele, mühimmata, dayanıklı lojistik sistemlere, bütünleşik komuta yapılarına ve muharebe edebilir kuvvetlere dönüşmelidir."

AVRUPA KÜÇÜLÜRKEN TÜRKİYE AYNI YOLU İZLEMEDİ

Külfet paylaşımının sadece maliyetle değil, sahadaki operasyonel riskler ve acil durumlarda görev alabilme becerisiyle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Güler, Türkiye'nin sahip olduğu askeri potansiyele atıfta bulundu. Güler, üye ülkelere yönelik şu net tespiti paylaştı:

"Avrupa'nın büyük bölümü Soğuk Savaş sonrasında silahlı kuvvetlerini küçültürken, Türkiye aynı yolu izlememiştir. Türkiye büyük, profesyonel ve faal bir kuvvet yapısını muhafaza etmiş, hazırlık seviyesini artırmış ve zorlu ortamlarda harekat icra etme kabiliyetini korumuştur. Bazı müttefikler birliklerini yeniden teşkil etmeye, personel temin etmeye ve stoklarını yenilemeye çalışırken, Türkiye mevcut yapıları ve operasyonel bilgi birikimi sayesinde derhal katkı sağlayabilmektedir."

CAYDIRICI GÜCÜN ASIL YÜKÜ BİZİM OMUZLARIMIZDA

Türkiye'nin 1952 yılından beri İttifak için sadece coğrafi bir sınır hattından ibaret olmadığını, sahada aktif rol oynayan ve risk üstlenen bir aktör olduğunu ifade eden Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat gücüne vurgu yaptı. Türkiye'nin Kosova'dan Karadeniz'e, Akdeniz'den Baltık coğrafyasına uzanan geniş bir alanda krizlere müdahale ettiğini hatırlatan Güler, açıklamalarını şu soruyla tamamladı:

"Mevcut dönemde NATO'nun önündeki temel soru şudur: NATO siyasi taahhütlerini ne ölçüde ve ne kadar hızlı bir şekilde somut askeri kabiliyetlere dönüştürebilecektir? Savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak yapılan harcamalar tek başına caydırıcılık üretemez."

08.30 "NATO ÜYELERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIR"

36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Fidan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, İttifak'ın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır.” ifadelerini kaydetti.

Başkentteki kritik zirvede kararlaştırılacak adımların, güncel krizlerin çözümünün ötesine geçerek gelecek yıllar için Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendireceğini vurguladı.

Fidan, “Tehditler çok boyutlu ve daha karmaşık hale geliyor. Geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtamıyor. Önemli olan konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık.” açıklamalarında bulundu.

Ankara buluşmasının küresel gerçeklikler doğrultusunda İttifak'ın dönüşüm sürecine rehberlik edeceğini bildiren Fidan, "Ankara Zirvesi, İttifak'ı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısını uyumlu hale getirmede yönlendirecek. Türkiye'nin amacı net: Daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir İttifak." sözlerine yer verdi.

TRUMP KARŞILIK BEKLİYOR

Trump yönetimi, Avrupa'nın savunma yatırımlarını artırmasını ve kıtanın savunmasında birincil sorumluluğu üstlenmesini talep ediyor. Yetkililer, liderlerin savunma harcamaları hedeflerindeki ilerlemeye, savunma sanayi üretiminin artırılmasına ve "yük paylaşımının" ABD'den Avrupa'ya nasıl kaydırılacağına odaklanmasını bekliyor.

İSPANYA MESAFELİ

Avrupalı liderler, Trump'a geçen yıl Lahey'deki zirvede verdikleri sözü yerine getirdiklerini göstermeyi hedefliyor. 2035'e kadar gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini savunma ve savunmayla ilgili harcamalara ayırma taahhüdüne ilişkin bilgiler zirvede paylaşılacak. Ancak Trump'ın yüzde 5 kuralını reddetmesi nedeniyle hedef aldığı İspanya, bu önleme karşı tutumunu koruyor.

İRAN GÜNDEMDE OLACAK

Avrupalı yetkililer, İran savaşı ve Trump'ın Avrupa hükümetlerinin bu konudaki tutumuna duyduğu rahatsızlığın zirveyi gölgelemesinden endişe ediyor. Zirve bildirisinde liderlerin, "müttefiklerin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineleyeceği ve İran'ı Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğüne tam olarak saygı göstermeye çağıracağı" ifadeleri yer alması bekleniyor.

DİĞER KATILIMCILAR

Ankara'da ayrıca NATO dışişleri bakanlarının Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla bir araya gelmesi ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile akşam yemeği görüşmesi yapması planlanıyor. NATO savunma bakanları da Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'den bakanlarla görüşmeler gerçekleştirecek.

ZİRVE ÖNCESİ ANKARA'DA OHAL

NATO liderler zirvesi öncesi Ankara'da adeta OHAL ilan edildi. Binlerce kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında birçok gazeteci, akademisyen, sendika temsilcisi ve sivil toplum kuruluşlarından üyeler gözaltına alınarak tutuklandı. Zirve öncesi Ankara'da altyapı, yol bakım ve onarım çalışmaları ile binalara makyajlama yapılması tepki çekmişti.