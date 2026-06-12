Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Akça ve beraberindeki heyet, barajda rüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve kıyıya vuran yüzen adaların kurtarılması için yerinde incelemelerde bulundu. İlk adanın yüzdürülerek barajın su seviyesinin en yüksek bölgesine sabitlenmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.

Dünyada eşine az rastlanan ve oluşumunu 2 bin ile 3 bin yıl arasında tamamlayan yüzen adaların korunması için yürütülen 'Çat Barajında Yüzen Adaları Gelecek Nesiller İçin Koruyalım' projesi kapsamında, adaların baraj kıyısından çekilerek suyun içine sabitlenmesi planlanıyor.

‘ÜLKEMİZ İÇİN DE BÜYÜK BİR DOĞAL MİRAS’

Pelvan, yaptığı açıklamada,“Çat Barajı’ndaki yüzen adalar yalnızca ilçemiz için değil, ülkemiz için de büyük bir doğal mirastır. Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere aktarmak için gerekli çalışmaları başlatmış bulunuyoruz” dedi.

'KORUMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Prof. Dr. Akça ise yüzen adaların ekolojik ve kültürel açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu adalar, doğanın binlerce yıllık birikimiyle oluşmuş eşsiz bir tabiat varlığıdır. Koruma altına alınmaları, hem bilimsel hem de turistik açıdan büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında önümüzdeki süreçte adaların sabitlenmesi, korunması ve turizme kazandırılması için detaylı çalışmalar yapılacağı bildirildi.