Londra'da bulunan University College London Hospitals NHS Foundation Trust bünyesindeki National Hospital for Neurology and Neurosurgery (NHNN) hastanesinde tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Hipofiz bezinde 11 milimetrelik tümör tespit edilen 48 yaşındaki Rhys Hibbert isimli hastanın ameliyatında yapay zeka teknolojisinden yararlanıldı.

KRİTİK BÖLGELERİ RENKLERLE İŞARETLEDİ

Görme sinirlerine ve ana kan damarlarına son derece yakın bir noktada yer alan tümörün çıkarılması sırasında yapay zeka sistemi, ameliyat alanındaki canlı görüntüyü anlık olarak analiz etti. Riskli dokuları ve damarları farklı renklerle ekran üzerinde işaretleyen sistem, cerrahlara kaçınmaları gereken hassas alanları gösterdi. Uzmanlar, tümörün bulunduğu kritik konum nedeniyle 1 milimetrelik bir hata payının dahi felç, körlük veya ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

HASTANIN GÖRME YETİSİ ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Daha önce sadece araştırma amacıyla kullanılan yapay zekanın ilk kez gerçek bir hasta üzerinde aktif rol aldığı ameliyat sonrasında hastanın görme yetisindeki bozulmalar düzeldi. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Hibbert, bir hafta içinde günlük yaşamına dönerek görevine yeniden başladı. Yapay zekanın alet ve doku etkileşimlerini takip edebilme yeteneğinin, önümüzdeki dönemde hassas cerrahi müdahalelerde standart bir görsel destek aracı haline gelmesi hedefleniyor.