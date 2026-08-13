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Kaynak: Haber Merkezi

Muhabir Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre, küresel çaptaki dev spor giyim markasının İstanbul’daki genel merkezinde devasa boyutlarda bir usulsüzlük skandalı patlak verdi. Şirketin muhasebe müdürünün, kurum hesaplarından kendi şahsi hesabına uzun süredir sistematik olarak para transferi yaptığı öne sürüldü.

AVRUPA'DAN GELEN ANONİM E-POSTA İLE ORTAYA ÇIKTI

Milyonlarca liralık dev vurgun, markanın Avrupa'da bulunan ana merkezine ulaşan gizemli bir ihbar e-postasıyla su yüzüne çıktı. Anonim mesajın ardından vakit kaybetmeksizin harekete geçen şirket yönetimi, geniş kapsamlı bir iç denetim ve inceleme başlattı. Yapılan geriye dönük finansal kontrollerde, yaklaşık 142 milyon TL tutarında şüpheli işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.

ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL KARARI

İncelemelerin ardından durumun adli makamlara bildirilmesiyle birlikte başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhasebe müdürü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.