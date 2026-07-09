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Kaynak: Haber Merkezi

Mayıs ayında Portekiz'de geçirdiği acil bağırsak ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavi gören dünyaca ünlü Galli şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü sanatçının ölüm haberi, resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Açıklamada, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tyler'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Ünlü sanatçı, mayıs ayında geçirdiği acil operasyonun ardından iyileşme sürecini desteklemek amacıyla komaya alınmıştı. Geçtiğimiz ay komadan çıktığı açıklansa da sağlık durumunun kritik seyretmesi nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyordu. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Tyler'ın, sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vermesi planlanan İstanbul konseri de iptal edilmişti.

BONNİE TYLER KİMDİR?

Gerçek adı Gaynor Hopkins olan Bonnie Tyler, 1951 yılında Galler'in Neath kenti yakınlarında dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan sanatçı, profesyonel kariyerine yerel kulüplerde sahne alarak başladı.

Swansea'da sahne aldığı bir gece kulübünde müzik yapımcısı Roger Bell tarafından keşfedilen Tyler, kısa süre sonra profesyonel müzik dünyasına adım attı. İlk teklisi "Lost in France" 1977 yılında yayımlandı. Aynı yıl çıkardığı "It's a Heartache" ise uluslararası çapta büyük ses getirdi. Parça, Birleşik Krallık listelerinde dördüncü, ABD Billboard Hot 100 listesinde ise üçüncü sıraya kadar yükselerek Tyler'ın dünya çapında tanınmasını sağladı.

"TOTAL ECLİPSE OF THE HEART" İLE KARİYERİNİN ZİRVESİNE ULAŞTI

Bonnie Tyler'ın kariyerindeki en büyük dönüm noktası 1983 yılında yayımlanan "Total Eclipse of the Heart" oldu. Jim Steinman'ın imzasını taşıyan eser, hem Birleşik Krallık'ta hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde müzik listelerinin zirvesine yerleşerek dönemin en büyük hitlerinden biri haline geldi.

Kendine özgü kısık ve güçlü sesiyle tanınan Bonnie Tyler, "Holding Out for a Hero" başta olmak üzere unutulmaz şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla pop ve rock müziğe önemli katkılar sundu. Ardında, milyonlarca hayranın hafızasında yaşamaya devam edecek güçlü bir müzikal miras bıraktı.