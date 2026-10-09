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Kaynak: Haber Merkezi

İtalya'da dikkat çeken bir şarap soygunu yaşandı. En az 7 maskeli kişi, Toskana'daki bir depolama tesisinden toplam değeri yaklaşık 5 milyon euro olan 30 bin şişe şarap çaldı.

Olayın, şarapların yurt dışındaki müşterilere gönderilmek üzere hazırlandığı sırada gerçekleştiği belirtildi.

ALARMLARI VE KAMERALARI DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Hırsızların önce tesisin alarm ve kameralarını devre dışı bıraktığı, ardından şirketin forkliftlerini kullanarak şarapları iki büyük kamyona yüklediği düşünülüyor.

Çalınanlar arasında şirketin ödüllü Tignanello, Solaia ve Guado al Tasso kırmızı şarapları da bulunuyor.

Şirket müdürü Renzo Cotarella, olayın İtalya'da bu büyüklükte gerçekleşen en büyük şarap hırsızlığı olduğunu belirterek, "Bu boyutta ve değerde bir hırsızlık kesinlikle İtalya'da daha önce hiç yaşanmadı" dedi.

ŞİŞESİ 150-500 EURO ARASI DEĞİŞİYOR

Çalınan şarapların şişe başına değerinin 150 ile 500 euro arasında değiştiği belirtildi. Şirket, seçilen şarapların değerine dikkat çekerek hırsızların şarap konusunda bilgi sahibi olabileceğini ve içeriden bilgi almış olabileceklerini değerlendirdi.

Soygunun gerçekleştiği Marchesi Antinori, 1385 yılında kuruldu. Şirket bugün ürünlerini 170 ülkedeki müşterilerine ulaştırıyor. Geçen yılki gelirinin ise 263 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

Hırsızlık, çalışanların pazartesi günü tesise gelmesiyle fark edilirken olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadığı belirtildi.