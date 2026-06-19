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Paris Saint-Germain’in Faslı yıldızı Achraf Hakimi hakkında uzun süredir devam eden tecavüz soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Fransız yargısı, Hakimi’nin ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

CBC Sports'un haberine göre, 2023 yılında başlatılan soruşturma kapsamında suçlamaları reddeden Hakimi, dosyanın ceza mahkemesine taşınmasına karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Ancak yapılan inceleme sonucunda bu itiraz reddedildi ve yargılama sürecinin önü açıldı.

Soruşturmanın temelini, Şubat 2023’te bir kadının Paris yakınlarında polise yaptığı şikayet oluşturuyor. Şikayetçi kadın, Hakimi’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia ederken, Faslı futbolcu ise suçlamaları kabul etmiyor.

MBAPPE TANIK OLACAK

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Hakimi’nin yakın arkadaşı olan Kylian Mbappe’nin de dava kapsamında tanık olarak dinlenebileceği belirtiliyor.

Yargı sürecine rağmen Hakimi, kariyerini sürdürmeye devam ediyor. Fas Milli Takımı’nın kaptanlarından biri olan yıldız futbolcu, Dünya Kupası’nda takımının ilk maçında forma giymişti. Sürecin bundan sonraki aşamasında mahkemenin vereceği karar futbol dünyası tarafından yakından takip edilecek.