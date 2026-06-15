Geçtiğimiz sezonu Elche'de kiralık olarak geçiren Sevilla'nın 28 yaşındaki golcü oyuncusu Rafa Mir cinsel saldırı ve yaralama suçlarından suçlu bulunarak hakkında hapis cezası kararı verildi.
8.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Valencia Özerk Bölgesi Yüksek Adalet Mahkemesi tarafından görülen davada Rafa Mir'in 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.
Mahkeme ayrıca İspanyol futbolcuya 64 bin euro para cezası verilmesine hükmetti.
Kararın, 2024 yılında yaşandığı belirtilen olayla ilgili olduğu ifade edildi.
KARARA İTİRAZ EDİLECEK
İspanyol basınında yer alan bilgilere göre karar henüz kesinleşmedi. Rafa Mir'in avukatlarının üst mahkemeye başvurarak karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi.
KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ
Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Rafa Mir, daha sonra Real Murcia, Valencia, Wolverhampton, Las Palmas, Nottingham Forest, Huesca, Sevilla ve Elche formalarını giydi.