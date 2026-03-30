Tiyatro oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu Gülçin Üstüntaş, Dünya Tiyatrolar Günü’nde Ordu’da tiyatroyu var edenleri andı. Üstüntaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; şunları ifade etti:

“Dünya var oldukça tiyatro da var olacaktır. Çünkü insana kendini anlatan en yüce sanattır tiyatro. Ayna tutar kendini görürsün. Ordu da tiyatroyu geçmişten günümüze var edenlere, koltuk tozunu yutarak oyunumuzu alkışlayan seyircimize minnetimi ifade ederken, OBKT'nin kurucusu Uğur Gürsoy ve 40 yıl yaşatmayı başarıp genç kuşaklara teslim eden eşim Aydın Üstüntaş'ı sevgiyle özlemle anıyorum."