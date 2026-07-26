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Kaynak: AA

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası, milli sporcu ve dünya rekortmeni Şahika Ercümen'in çifte şampiyonluğuna sahne oldu.

İKİ KATEGORİDE ZİRVEYE ÇIKTI

Şampiyonada paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 68 metre, sabit ağırlık (CWT) kategorisinde ise 65 metre derinliğe ulaşan Şahika Ercümen, her iki branşta da Türkiye şampiyonu olarak iki altın madalya kazandı.

ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEYİNCE RİSK ALMADI

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Ercümen, dört gün üst üste yarıştıkları için bu kez limitlerini zorlamadığını belirterek, "İki altın madalya kazanmaktan mutluyum. Şampiyonluğu garantiledikten sonra gücümü en verimli şekilde kullanmaya odaklandım." ifadelerini kullandı.

22 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Türkiye'nin önde gelen serbest dalış sporcularını bir araya getiren organizasyona toplam 22 lisanslı sporcu katıldı. Şampiyonada sporcular, hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takımda yer alabilmek için farklı kategorilerde mücadele etti.