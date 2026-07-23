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Milli sporcu ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açık Su Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nin ilk gününü şampiyonlukla tamamladı.

Sabit ağırlık kategorisinde suya inen deneyimli sporcu, 68 metrelik başarılı dalışıyla Türkiye şampiyonu oldu.

68 METRELİK DALIŞLA ŞAMPİYONLUK GELDİ

23-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden Şahika Ercümen, 2 dakika 35 saniye süren performansıyla altın madalyaya uzandı.

Türkiye'nin en başarılı serbest dalış sporcularını buluşturan şampiyonaya 22 lisanslı sporcu katılırken, sporcular hem Türkiye şampiyonluğu hem de milli takım kadrosunda yer alabilmek için mücadele ediyor.

'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK'

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, hedefinin Dünya Şampiyonası olduğunu söyledi.

Ercümen, "Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününü şampiyonluk ile kapatıyoruz. Bu sene en büyük hedefim Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Buradaki yarışmalarda henüz birkaç tane daha dalışım var. Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Destekleyen herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.