Futbol dünyasının en ikonik Dünya Kupası şarkılarından bazılarına imza atan Shakira, yeniden sahneye çıkıyor. FIFA 2026 Dünya Kupası’nın resmi şarkısının Kolombiyalı yıldızın seslendireceği “Dai Dai” olacağı açıklandı.

Shakira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Dünya Kupası şarkısının kısa bir bölümünü yayınladı.

Kolombiyalı yıldız, “Dai Dai” isimli parçanın 14 Mayıs’ta dinleyicilerle buluşacağını duyurdu.

Şarkının klibinden paylaşılan görüntülerde Brezilya’nın efsane stadyumu Maracana’nın kullanılması dikkat çekti.

Futbol tarihinin en unutulmaz atmosferlerinden birine sahip olan statta çekilen klip sosyal medyada kısaa sürede büyük ilgi gördü.

SHAKIRA VE DÜNYA KUPASI GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Shakira daha önce de Dünya Kupası organizasyonlarına damga vuran şarkılarla hafızalara kazınmıştı.

Özellikle 2010 Dünya Kupası için hazırladığı “Waka Waka” parçası, turnuva tarihinin en popüler futbol şarkılarından biri olmuştu.

Bu nedenle “Dai Dai” şarkısı da benzer bir şekilde futbol ve müzik dünyasında büyük beklenti oluşturdu.